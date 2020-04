Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat miercuri ca le va cere locuitorilor statului sa-si acopere fata in public atunci cand nu pot mentine distanta sociala de circa 2 metri fata de alte persoane, informeaza joi dpa. El a spus in cadrul conferintei sale de presa zilnice ca va emite…

- Statele Unite au inregistrat luni 1.509 decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, aproape aceeasi valoare ca in ziua precedenta, potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins, noteaza AFP.Acest bilant zilnic ridica la 23.529 numarul total al deceselor inregistrate de la declansarea…

- Numarul de cazuri de coronavirus in statul New York a ajuns miercuri la un nou record, apropiindu-se de 150.000, depasind Spania la numarul de infectii, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a ordonat coborarea in berna a drapelului in stat, in memoria…

- "Intr-adevar, exista cazuri de coronavirus in randul administratiei. Cunosc un caz si pot sa confirm, dar nu cunosc al doilea caz. Au fost luate toate masurile epidemiologice necesare pentru a preveni raspandirea virusului", a declarat Dmitri Peskov in conferinta de presa, citata de Radio Romania Actualitați…

- Pandemia de coronavirus a afectat aproape 500.000 de persoane la nivel mondial și a ucis peste 22.000, arata cel mai recent bilanț publicat de worldometers.info. In aceasta lupta cu virusul, doua spitale au anunțat ca utilizeaza inovații bazate pe inteligența artificiala. Unul din cele doua spitale…

- Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a declarat stare de urgența din cauza epidemiei cu noul coronavirus, pentru a avea „un protocol de achiziții și testare mai rapid”, informeaza Mediafax citând CNN.„Am declarat oficial stare de urgența deoarece acest…

- Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de achizitie de echipamente si de angajare de personal, exact de ceea ce avem nevoie in prezent, a explicat guvernatorul intr-o conferinta de presa la Albany. Potrivit acestuia, costul luptei cu Covid-19 a fost "probabil" de 30 de milioane…

- Italia a inregistrat 36 de noi deecese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilantul sa ajunga la 233 de morti. Numarul persoanelor infectate in Italia pana acum cu Covid-19 este 5.883, potrivit cifrelor prezentate sambata, informeaza AFP.