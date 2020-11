Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in intreg judetul Constanta, purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise. Alte 14 unitati de invatamant vor trece din scenariul 1, in scenariul 2, ca urmare…

- Modificari privind scenariile de functionare pentru 5 unitati de invatamant din judetul Constanta.Ieri, 29 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararii nr. 57 a CJSU Constanta.…

- Liceul Tehnologic Cogealac trece din scenariul 3, in scenariul 2Potrivit Comunicat de presa nr. 278 din 28.10.2020 prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian COSA, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararii nr. 56 a CJSU Constanta.Aceasta…

- Modificari privind scenariile de functionare pentru 6 unitati de invatamant din judetul Constanta.Astazi, 28 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararii nr. 56 a CJSU Constanta.…

- Modificari privind scenariile de functionare pentru 38 de unitati de invatamant din judetul Constanta Potrivit Comunicatului de presa, nr. 260 din 19.10.2020, prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea…

- Apar noi modificari in programul unitatilor de invatamant din Prahova! Mai multe scoli si licee, inclusiv din Ploiesti, trec in asa-zisul scenariu rosu, care presupune derularea cursurilor in totalitate de acasa. Decizia a fost luata vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis suspendarea cursurilor in sistemul "fata in fata" si trecerea in Scenariul 3 de lucru pentru mai multe unitati de invatamant sau clase ale unor unitati, masura vizand inclusiv doua colegii nationale din Ploiesti, dar si licee, informeaza…

- Scenariile dupa care se desfașoara activitațile didactice au fost schimbate in mai multe unitați de invațamant din Prahova dupa ce numarul cazurilor de Covid-19 a crescut. Astfel, 15 unitați trec din scenariul verde in cel galben, iar una din scenariul galben in cel roșu, anunța MEDIAFAX.Decizia…