- Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a implementat un sistem de ticketing profesional, ce permite obținerea unui bon de ordine pentru programarea cetațenilor la ghișeele de lucru cu publicul de la mai multe servicii. Este vorba de Serviciul Rutier, Serviciului Cazier Judiciar, Statistica și Evidențe…

- In noaptea de luni spre marti, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un eveniment rutier produs pe D.N. 18. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 51 de ani din Moisei, aflat la volanul unui autoturism, avand direcția de deplasare catre orașul Borșa, a intrat in coliziune…

- Numarul victimelor in accidente rutiere a crescut anul trecut fața de 2020, dar este inca mai redus decat nivelul dinainte de pandemie in intreaga Uniune Europeana, potrivit datelor publicate luni de Comisia Europeana. In 2021, aproximativ 19.800 de persoane și-au pierdut viața in urma unui accident…

- Pentru a-i ajuta pe fermierii afectati, Guvernul a cerut Comisiei Europene aprobarea pentru un avans intre 70 si 85 la suta din platile directe pentru masurile de mediu si clima din Programul National de Dezvoltare Rurala. De asemenea, Executivul vrea sa dea pomicultorilor si viticultorilor, dar si…

- Luni, 19 iulie, la ora 07.43, polițiștii din Moisei au intervenit la un accident rutier pe D.N. 18, in localitate. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un autoturism condus de catre o femeie de 43 de ani din Moisei, nu a pastrat o distanța de siguranța fața de vehiculul cu tracțiune animala…

- Miercuri, 13 iulie, la ora 12.00, polițiștii rutieri baimareni au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 182B. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 46 de ani din Copalnic Deal, aflat la volanul unei autoutilitare, condus din direcția localitații Coaș…

- NEATENȚIE… Primul dintre accidente a avut loc in cartierul 13 Decembrie, acolo unde un șofer neatent a ieșit din parcare, fara sa se asigure și a lovit un autoturism ce se deplasa regulamentar. In urma accidentului o persoana a fost ranita ușor și a avut nevoie de ingrijiri medicale. De asemenea, au…

- Politistii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au oprit, in cursul noptii de joi spre vineri, pe strada Republicii din municipiu, un tanar, de 19 ani, din Craciunesti, aflat la volan. In urma testarii antidrug cu Aparatul Drug Test a reieșit faptul ca soferul consumase substante…