- Un numar de 35 de gospodarii din Iaraș, județul Covasna, au fost inundate, dupa ce, in timpul nopții de sambata spre duminica, paraul care traverseaza satul a crescut mult și a ieșit din matca. Viitura a afectat și un pod, trei stalpi și trei fantani, potrivit Mediafax. Inspectoratul pentru…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca, in Romania, in proprietatea statului și in administrarea Agenției Naționale de Imbunatațiri Funciare (ANIF), funcționeaza amenajari pentru desecare pe un teritoriu care cuprinde 3.085.895 ha, cu o rețea de canale de desecare insumand o lungime…

- Podul este situat intre stațiile Harman și Budila. Intre Brașov și Intorsura Buzaului sunt 36 km și zilnic circula șase trenuri pe sens, operate de Regio Calatori. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), podul de cale ferata din comuna Budila, judetul Brasov s-a prabusit…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, a inspectat in noaptea de sambata spre duminica zona Bacel, grav afectata de inundatiile din ultimele zile, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Potrivit sursei citate, Raed Arafat a ajuns in judetul…

- Prefectura Suceava va iniția un proiect de hotarare de guvern pentru alocarea de fonduri in vederea stabilizarii alunecarilor de teren care au afectat canalizarea municipiului Falticeni. Așa s-a stabilit in ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența convocat in aceasta sarpamana de prefecta…

- Pompierii brasoveni si colegii lor de la inspectoratele pentru situatii de urgenta din judetele Covasna, Harghita, Mures si Sibiu participa, in perioada 21-22 iunie, la Brasov, la faza a II-a a Competitiei Nationale de Descarcerare si Acordarea Primului Ajutor Calificat, organizata de Inspectoratul…