Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis ofera timisorenilor oportunitatea cea mai buna pentru a cumpara cadourile perfecte pentru Valentine’s Day. De miercuri si pana duminica are loc editia de primavara a Salonului Industriei Usoare. The post Cadourile de Valentine’s Day se cumpara la Salonul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 29 ianuarie, in Sala de Conferințe a Hotelului Central, cel de-al doilea workshop din cadrul Proiectului finanțat prin Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania – Serbia: “Sa valorificam piața muncii din Banat…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de lider de proiect și societațile EUROJOBS și ART FOREST COMPANY SRL in calitate de parteneri, anunța inceperea Proiectului “Vestul Calificat” (Cod proiect MySMIS: 128064), finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara…

- Camere de Comert, Industrie si Agricultura Timis si Consiliului de Afaceri Romano-American din New York au semnat, astazi, un protocol de colaborare bilaterala. Prin acesta, Camera timiseana urmeaza sa deschida o reprezentanta pe Brodway, iar americanii o reprezentanta in Timisoara.

- Peste 20 de persoane din judetul Covasna au fost nominalizate pentru titlul „Tanarul intreprinzator al anului”, care va fi decernat la sfarsitul acestei saptamani de catre Asociatia Junior Business Club din Sfantu Gheorghe si Camera de Comert si Industrie Covasna. Presedintele asociatiei, Karacsony…

- Asociatia Junior Business Club in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna au anunțat inscrierea la competiția pentru „Premiul pentru tineri intreprinzatori”. Potrivit organizatorilor, evenimentul iși propune recunoasterea oficiala a antreprenorilor sub 35 de ani, „care in pofida varstei…

- Camera de Comert si Industrie Suceava va implementa, in perioada 25 octombrie 2019 – 24 aprilie 2021, proiectului „IMPULS - Imbunatatirea cunostintelor angajatilor si promovarea invatarii pe tot parcursul vietii in randul companiilor din Regiunea Nord-Est". Proiectul va fi ...

- Consiliul Județean Argeș și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș participa la ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei 2019, ce va avea loc la Romexpo, in perioada 14 – 17 noiembrie. Astfel, vizitatorii au ocazia sa descopere zestrea culturala, istoria, tradițiile și obiceiurile…