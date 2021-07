Stiri pe aceeasi tema

- Fauna piscicola din Delta Dunarii este amenințata de o specie extrem de agresiva, somnul african, un pește foarte violent care ii ataca pe cei autohtoni. Numai ieri au fost prinse 10 astfel de exemplare mari, semn ca aria lor de raspandire este extinsa. Specialiștii din Delta Dunarii fac un apel la…

- Cel puțin 350 de cadre medicale s-au imbolnavit de COVID in Indonezia, deși au fost vaccinate cu serul chinezesc Sinovac. Cele mai multe cadre medicale sunt asimptomatice și s-au autoizolat acasa, dar zeci de persoane au fost spitalizate, cu febra puternica și cu un declin al nivelului de oxigen, potrivit…

- Grupa F de la Euro 2020 a fost denumita una a "morții", în ea gasindu-se trei naționale care au cucerit deja trofeul. Fara discuție, meciul zilei de 15 iunie este cel dintre Franța și Germania, un duel care poate fi oricând finala la Campionatul European de fotbal. Ungaria…

- Angajatorii romani se tem de faptul ca, incepand din aceasta toamna, vor avea din nou dificultati in a gasi candidati sau ca joburile din strainatate vor fi prima optiune pentru o buna parte dintre specialisti sau muncitorii calificati, arata cel mai recent sondaj derulat de eJobs.

- Un animal microscopic a revenit la viata dupa ce a fost inghetat timp de 24.000 de ani in Siberia, a anuntat o echipa de oameni de stiinta din Rusia. Acest organism poate fi folosit ca model pentru a studia supravietuirea in urma inghetarii, susțin cercetatorii. Descoperirea ridica intrebari cu privire…

- Evenimentul, ajuns la a patra ediție, va avea loc on-line, in perioada 23-24 iulie, cu participare internaționala. Asociația de Podiatrie a lansat invitația oficiala pentru cea de-a patra ediție a Școlii de Vara in Podiatrie, un eveniment care se va desfașura on-line, in condițiile in care riscurile…

- Timp de doua zile, peste 800 de exemplare din diferite rase canine din Romania și alte opt țari au defilat la ”Bucharest Dog Shows”, concurs internațional de frumusețe canina organizat anul acesta la Afumați de Asociația Chinologica Metropolitana București. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr.…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a emis o alerta dupa ce mai multi abonati ai serviciilor de telefonie au inceput sa primeasca SMS-uri dubioase. Mesajele au ajuns si la unele persoane din Lugoj care au reclamat faptul ca nu asteapta nici un colet si sigur…