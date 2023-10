Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane banuite de infiintarea a doua culturi de canabis in zona limitrofa a comunei Valea Crisului, din judetul Covasna, au fost arestate preventiv, in urma efectuarii unor perchezitii la care au fost descoperite cateva zeci de plante de canabis, informeaza, sambata, Politia Romana si DIICOT."La…

- La data de 06.10.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Covasna au dispus retinerea a doi inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc.Potrivit DIICOT, s a retinut ca, in primavara…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, au pus in aplicare, joi dimineața, 11 mandate de percheziție, in județul Timiș, la persoane…

- FOTO| Șapte persoane, banuite de trafic de droguri, arestate preventiv pentru 30 de zile, in urma unor percheziții in Hunedoara. BCCO Alba Iulia a participat la destructurarea rețelei FOTO| Șapte persoane, banuite de trafic de droguri, arestate preventiv pentru 30 de zile, in urma unor percheziții in…

- 11 persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul DIICOT Biroul Teritorial Hunedoara. La data de 26 septembrie 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Hunedoara, impreuna cu procurorii DIICOT Biroul Teritorial Hunedoara, efectueaza 15 perchezitii domiciliare, in judetul…

- La data de 26 septembrie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Biroul Teritorial Vaslui, pun in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Vaslui, intr o cauza privind savarsirea infractiunilor de trafic…

- La data de 8 august 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii DIICOT Structura Centrala, au efectuat trei perchezitii domiciliare, in judetul Teleorman, intr un dosar penal, intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de persoane.…

- Patru persoane coordonate de o alta persoana aflata in penitenciar sunt banuite ca ar fi comercializat droguri de mare risc catre consumatorii din Maramureș. Au fost facute percheziții și in camera camera de incarcerare, unde au fost gasite droguri și pastile.Polițiștii Serviciului de Combatere a…