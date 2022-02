Cotidian brazilian: Redesenarea hărții strategice a planetei Cotidianul brazilian O Globo este preocupat de ”redesenarea harții strategice a planetei, In vigoare de la disparitia Uniunii Sovietice”. ”In Europa, acest fapt se traduce prin reaparitia Rusiei ca putere militara cu o sfera de influența extinsa la granițele țarilor din Europa de Est care fac parte din NATO”. Iar, ”la celalalt capat al planetei, totul va depinde de reacția celui mai important actor care va aparea pe noua harta geopolitica, și anume China”, considera O Globo. Cotidianul detaliaza: ”o slabiciune americana in a apara Ucraina și aliații din Est de atacurile rusești ar fi inevitabil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

