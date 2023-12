Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni cu pana la 5,3 , dupa doua zile de crestere, in conditiile in care cererea redusa de combustibil ajuta la protejarea stocurilor, transmite Bloomberg.In jurul orei 2:25 p.m., la hub ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, in conditiile in care luna noiembrie a inceput cu o vreme favorabila. Totodata, razboiul din Orientul Mijlociu pare ca nu va afecta livrarile mondiale de energie, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Cotatiile…

- Cotatiile la cacao sunt la cel mai ridicat nivel din ultimii 44 de ani, in conditiile in care ingrijorarile cu privire la productia mondiala majoreaza costurile pentru producatorii de ciocolata, transmite Bloomberg.La bursa de la New York, cotatiile futures la cacao au crescut luni cu 2,5%, pana…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa continua sa scada din cauza vremii neobisnuit de calde care distruge o cerere de gaze deja afectata de apetitul redus al sectorului industrial, transmite Bloomberg. Contractul la gaze cu livrare in luna noiembrie a scazut marti dimineata cu…

- Cotatiile la grau au scazut marti cu peste 1%, ajungand la cel mai redus nivel din ultima saptamana, dupa ce graul rusesc ieftin a inundat piata, iar nava Resilient Africa a parasit marti portul Ciornomorsk din regiunea ucraineana Odesa incarcata cu 3.000 de tone de grau, devenind astfel prima nava…