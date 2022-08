Cotaţia barilului de ţiţei WTI a coborât sub 90 de dolari pentru…

Cotatia petrolului a scazut joi, pe fondul unor noi ingrijorari cu privire la evolutia cererii, chiar daca livrarile mondiale nu s-au modificat, transmite Bloomberg. La bursa New York Mercantile Exchange, cotatiile futures pentru titeiului american West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in luna septembrie au scazut cu 1% pana la 89,80 dolari per baril, abandonand toate castigurile inregistrate de la debutul razboiului din Ucraina, pe masura ce majorarea dobanzilor si iminenta incetinire a economiei mondiale ameninta cererea de petrol. Miercuri, atat cotatiile pentru titeiul WTI cat si cele pentru…