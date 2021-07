Stiri pe aceeasi tema

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R) a trimis o Scrisoare deschisa catre DNA și Ministrul Transporturilor, pentru a cere extinderea anchetei in legatura cu activitațile ilegale din interiorul Ministerului Transporturilor și al instituțiilor subordonate –…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) sustine ca firmele de transport nu sunt sprijinite, sunt din ce in ce mai impovarate de taxe in strategia descrisa de Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in timp ce masinile electrice vor primi bani, cu scopul…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) sustin ca firmele de transport nu sunt sprijinite, sunt din ce in ce mai impovarate de taxe in strategia descrisa de Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in timp ce masinile electrice vor primi bani, cu scopul…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita deschiderea unei anchete la Autoritatea Rutiera Romana, pentru a se verifica legalitatea angajarilor si a tranzactiilor din ultimele 12 luni Președintele COTAR, Vasile Ștefanescu, susține ca ARR a angajat, prin intermediul…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita deschiderea unei anchete la Autoritatea Rutiera Romana (ARR), pentru a se verifica legalitatea angajarilor si a tranzactiilor din ultimele 12 luni, potrivit unui comunicat transmis marti. Conform sursei citate, COTAR…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) cere efectuarea unei anchete la Autoritatea Rutiera Romana (ARR), pentru a verifica legalitatea angajarilor si a...

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita deschiderea unei anchete la Autoritatea Rutiera Romana (ARR), pentru a se verifica legalitatea angajarilor si a tranzactiilor din ultimele 12 luni, potrivit unui comunicat remis marti AGERPRES de organizatie. Potrivit…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) ii solicita explicații Ministrului Transporturilor, Catalin Drula, in legatura cu angajarile care se fac in instituțiile din subordinea sa. Cei de la C.O.T.A.R arata faptul ca in cadrul Autotoritații Rutiere Romane…