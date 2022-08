Costume de baie care au devenit iconice datorită filmelor Tuturor dintre noi ne plac filmele care sunt placute din punct de vedere estetic. Și nu avem nevoie de niciun barbat atragator pentru a ne bucura de ele. Tot ce trebuie sa faca creatorii este sa includa o scena in apa. Este imposibil sa privești departe de peisajele uimitoare și... The post Costume de baie care au devenit iconice datorita filmelor appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maine de la ora 18, la Muzeul Judetean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare va fi o seara dedicata melomanilor. Reprezentanti de marca ai culturii romanesti din cadrul Operei Nationale Romane din Cluj-Napoca vor oferi un concert de muzica clasica, intr-un ambient de exceptie . Momentul se intampla…

- Unele cinematografe din Marea Britanie au decis interzicerea accesului tinerilor care poarta costume in timpul proiectiilor filmului „Minions: The Rise of Gru", dupa ce unii tineri au fost criticati pentru comportamentul galagios, imaginile cu ei ajungand virale pe TikTok, relateaza The Guardian.

- Auzim des recomandarea: “Renunțați la mașina și deplasați-va mai mult cu mijloacele de transport in comun sau pe jos”. Transportul in comun rezolva o parte din problemele de trafic și poluare dar din pacate nu pe toate. Uneori rutele catre destinația aleasa nu sunt cele mai rapide sau directe pentru…

- Reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș se vor afla la sfarșitul acestei saptamani in Ungaria, la o conferința din cadrul unui proiect transfrontalier. Este vorba despre un proiect care are ca și scop biosecuritatea in zona Transkarpatia, dat fiind faptul…

- Echipa de atletism a Romaniei a cucerit, duminica, 18 medalii in cadrul celei de-a 19-a ediții a Campionatelor Balcanice rezervate cadeților desfașurata la la Bar (Muntenegru). Datorita acestor trofee, Romania s-a poziționat pe locul 6 in clasamentul gene

- „Eroii FAST”, o campanie premiata care promoveaza educația și conștientizarea simptomelor accidentului vascular celebral in randul copiilor, a reușit sa obțina un titlu Guiness World Records, potrivit Hotnews. „Eroii FAST’’ este o campanie de educație pentru sanatate, adresata copiilor din intreaga…

- Ucraina si Polonia au convenit duminica sa instituie regula controlului vamal comun la frontiera dintre cele doua tari, precum si o companie feroviara comuna, cu scopul de a facilita circulatia persoanelor si a creste potentialul de export al Ucrainei, relateaza Reuters, citata de News.ro.Presedintele…

- Ramura fizicii care studiaza mișcarea fluidelor se numește Hidrodinamica, in timp ce studiul lichidelor in stare de echilibru poarta denumirea de Hidrostatica. Un lichid se afla in echilibru atunci cand fiecare portiune de lichid este in repaus. Unul dintre pionierii in acest domeniu a fost fizicianul…