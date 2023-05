Costul votului. Ne permitem să stăm acasă? de Octavian Badescu Anul 2024 se apropie. Cheltuielile anuale ale statului roman, in speta partea din veniturile romanilor care ajunge in administrarea altor persoane decat cele care au produs respectivele venituri sunt – rotunjind – de cca 350 de miliarde euro intr-un mandat. Daca raportam la populatia cu drept de vot, aceasta inseamna cca 20.000 euro pe cetatean. Daca raportam la numarul celor care efectiv voteaza, mult mai putini, suma devine cca 50.000 euro. Ideea este ca votul tau are o valoare de zeci de mii de euro. Inaintea votului ai suficient timp si surse la dispozitie pentru a te informa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

