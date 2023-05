Costul asigurării obligatorii a locuinţelor creşte din noiembrie Costul asigurarii obligatorii a locuintelor creste din noiembrie la 130 de lei pe an, in schimb, despagubirile raman la fel – cel mult 20 de mii de euro pentru locuintele de tip A, cele mai rezistente, si 10 mii de euro pentru casele din chirpici. Legea care prevede majorarea pretului a fost promulgata de presedintele […] Articolul Costul asigurarii obligatorii a locuintelor creste din noiembrie... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care prevede creșterea cu 30 de lei/an a prețului asigurarii obligatorii a locuințelor de tip A, cele mai rezistente, in special din orașe. Astfel, prețul acestei asigurari va crește la 130 de lei pe an, fața de 100 de lei pe an in prezent, in timp…

- Cartofii prajiți se afla in topul preferințelor culinare ale romanilor. Ușor de pregatit și extrem de gustoși, aceștia par a fi varianta mereu la indemana atunci cand ritmul vieții este alerta, dar și in cazul ieșirilor cu familia și prietenii. Cel mai recent studiu realizat de o echipa de cercetatori…

- Crește prețul asigurarii obligatorii a locuințelor. Cu cat se majoreaza polița PAD. Legea, adoptata in Parlament Primele de asigurare pentru politele obligatorii de locuinta PAD se vor majora. Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat de Camera Deputatilor in aceasta saptamana. Plenul Camerei…

- Deputații au adoptat, miercuri, un proiect de lege privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, potrivit caruia suma asigurata pentru o locuința de tip A, una dintre cele mai rezistente, va crește la 130 de lei pe an, fața de 100 de lei…

- Prețul asigurarii obligatorii pentru locuințele de tip A, cele mai rezistente, va crește la 130 de lei pe an, fața de 100 de lei pe an in prezent, in timp ce despagubirea maxima in caz de producere a unui dezastru produs de cutremur, inundații sau alunecari de teren ramane aceeași - 20.000 de euro,…

- Persoanele cu boli ale aparatului digestiv, sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv, aparatului urinar, cu boli endocrine, de nutritie si metabolism vor fi tratați in baza unor scheme actualizate de tratament, scrie Ziarul Național . Mai exact, schemele de tratament vor include,…

- Pe zi ce trece, gunoiul se aduna tot mai mult pe strazile Parisului, iar livrarile de combustibil au fost blocate la rafinarii. Aceste servicii esențiale sunt suspendate de lucratorii care se opun reformei pensiilor, potrivit Reuters. In acest timp Emmanuel Macron refuza sa discute cu sindicatele și…

- Baza de calcul a indemnizației de șomaj și a altor masuri de stimulare a ocuparii forței de munca oferite de AJOFM Mureș se majoreaza de la 1 martie cu rata inflației din ultimul an, conform calculelor Institutului Național de Statistica. In județul Mureș sunt peste 6.600 de șomeri inregistrați la Agenția…