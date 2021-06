Stiri pe aceeasi tema

- A trecut un an de la moartea fulgeratoare a lui Costin Marculescu. Pe 8 iunie 2020, Marculescu a facut infarct, in propria locuinta. La un an de la decesul tragic al acestuia, familia actorului i-a organizat vineri, 4 iunie, parastasul, insa imaginea de la cimitirul Reinvierea a fost dezolanta!

- A trecut un an de la moartea fulgeratoare a lui Costin Marculescu. Pe 8 iunie 2020, Marculescu a facut infarct, in propria locuinta. La un an de la decesul tragic al acestuia, familia actorului i-a organizat vineri, 4 iunie, parastasul, insa imaginea de la cimitirul Reinvierea a fost dezolanta!

- Marius Lacatuș nu uita niciodata de prieteni și le este mereu alaturi la greu. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe fostul fotbalist de la Steaua la parastasul soției lui Viorel Paunescu, la cimitirul Bellu din Capitala.

- Primaria Turda susține ca zona Bai, din localitate, a devenit o groapa de gunoi.”Zona Bai a devenit o zona tot mai frecventata de ai noștri tineri. Trist este faptul ca in urma acestor intalniri raman covoare de coji de semințe, iar pet-urile si ambalajele sunt aruncate peste tot!Facem apel catre toți…

- Un pacient in varsta de 54 ani a fost transferat de la Spital Municipal Roman la Spitalul „Sfantul Spiridon” Iasi fara degetul amputat, din cauza faptului ca asistenta de pe ambulanta a uitat sa ia si recipientul cu gheata in care se afla inelarul pierdut in urma unui accident de munca. Purtatorul de…

- "Supereroii" in costume albe din spitale au ajuns la capatul puterilor. Au rabdat multe intr-un an de lupta cu pandemia, insa nu se așteptau ca efortul lor sa fie contestat atat de brutal in strada. Medicii, asistentele sau infirmierele le cer oamenilor un pic de liniște.

- In perioada 05 – 07 martie, politistii buzoieni impreuna cu jandarmi si polițiști locali, au continuat actiunile de verificare cu efective marite pe raza intregului judet cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii virusului Sars-Cov2,…