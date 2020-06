Stiri pe aceeasi tema

- Costin Marculescu a fost gasit fara suflare in apartamentul sau din București, in cada, imbracat, in noaptea de miercuri spre joi. Corpul neinsufletit a fost preluat de legiști și dus la INML pentru a i se preleva probe, pentru a se afla motivul decesului. Astfel, dupa ce a ieșit autopsia,…

- Vestea trista care a zguduit showbiz-ul romanesc in noaptea de miercuri spre jos a fost ca actorul Costin Marculescu era gasit decedat in apartamentul sau din Capitala! Astazi, omul de televiziune va fi condus spre ultimul drum și iși va dormi somnul de veci la cimitirul ”Reinvierea”. Sunt ultimele…

- Preotul de 69 de ani din Comrat, care a murit din cauza noului coronavirus, a fost condus pe ultimul drum. La inmormantare au venit zeci de oameni, insa nu toți cei prezenți au pastrat distanta sociala și au purtat maști de protecție.

- Au visat ca ultimul curs sa ii aduca impreuna intr-un cadru de sarbatoare, au visat cum vor arunca tocile in aer si se vor imbratisa la final de drum, insa coronavirusul le-a dat planurile peste cap. Multi absolventi au fost nevoiti sa renunte de tot la cursul festiv, unii au optat pentru o intalnire…

- George Floyd, afro-americanul de 46 de ani, ucis in 25 mai, in timp ce era imobilizat de un politist, a fost condus pe ultimul drum. Ceremonia de la Houston, transmisa in direct, se desfasoara in prezenta a 500 de persoane.

- La Comrat a fost inmormantat medicul infecționist Fiodor Bargan. El este al paisprezecelea doctor din țara, care a fost rapus de COVID-19. In ultimul drum, Fiodor Bargan a fost condus de rude, prieteni, colegi de serviciu și foștii pacienți.

- Arhiepiscopul Radautilor și Sucevei, IPS Pimen, a fost condus vineri pe ultimul drum. Acesta a murit la varsta de 90 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Sute de credincioși l-au condus pe ultimul drum.IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a incetat din viata, miercuri,…

- Numarul deceselor cauzate de noul tip de coronavirus in Romania a ajuns la 79, informeaza, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Ultimul pacient este o femeie de 84 ani din Capitala, care s-a prezentat in data de 26 martie la camera de garda UPU a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti…