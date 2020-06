Costin Marculescu, cel care a jucat in ”Liceenii”, a fost gasit mort! Marculescu nu mai fusese vazut de mai multe zile, iar vecinii au alertat poliția. Conform unor informații, Costin Marculescu a fost gasit in cada, in stare de putrefacție, dupa ce pompierii au spart ușa. Nascut la 29 iunie 1969 la Craiova, Costin Marculescu a debutat in televiziune in anul 1984, la varsta de 15 ani, in doua piese TV “Misiune speciala” si “Ecaterina Teodoroiu”, iar in Cinematografie in 1985 in filmul regizoarei Cristiana Nicolae “Al patrulea gard langa debarcader”, in 1986 a avut sansa sa fie distribuit in…