Costi Mocanu: "Izolăm oamenii de peste 60 de ani timp de un an" Sunt doua curente de gandire in lupta pentru stoparea pandemiei de coronavirus. Metoda dura necesita restricții sociale drastice și izolare masiva a cetațenilor. Metoda blanda folosește ideea de „herd immunity”, prin care populația mai tanara este lasata sa se infecteze, pentru a dezvolta imunitate, iar in acest timp economiile nu se parbusesc. Aceasta soluție a fost, insa, respinsa de Organizația Mondiala a Sanatații. Cercetator chinez: "Imunitatea de turma nu functioneaza! Nu avem garantia ca o data infectat devii imun pe viata!" Si in Romania, internetul s-a impartit deja… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

