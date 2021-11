Stiri pe aceeasi tema

- O clinica medicala noua in București a costat 200.000 de euro și va funcționa in zona de nord a Capitalei. Sediul noii unitați medicale este in complexul rezidențial Cosmopolis, unde locuiesc peste 12000 de oameni. „Clinica deservește și comunitațile invecinate complexului Cosmopolis, localitați care…

- Comuna Berceni din Judetul Ilfov va avea acces la reteaua de metrou Foto: Arhiva Agerpres. Comuna Berceni din Judetul Ilfov va avea acces la reteaua de metrou - o premiera în România. La Ministerul Transporturilor a fost semnat astazi, un protocol între…

- Situția Covid-19 in Romania depașește orice așteptare, astfel ca rata de incidența atinge valori record in mai multe județe din țara, printre care, Ilfov cu 16,01 la mia de locuitori, urmat de București, cu 15, 42. In urma inregistrarii acestor valori, experții in sanatate au solicitat carantinarea…

- Premierul interimar Florin Citu respinge idea carantinarii Capitalei si a judetului Ilfov, dar anunta ca se ia in calcul introducerea certificatului verde „la orice activitate economica unde intram in contact cu persoane”. Capitala si judetul Ilfov au trecut de rata de infectare de 15 la mie. Florin…

- Pe masura ce a inceput, in Romania, rapelul cu cea de-a treia doza de vaccin impotriva COVID-19, s-au aflat cifre de ultima ora de la autoritați, cu privire la rata de incidența la nivelul Bucureștiului. Sunt cifre ingrijoratoare pentru mulți dintre locuitorii Capitalei. S-a trecut de pragul de 5 la…

- “One United Properties (BVB: ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, anunta achizitionarea unei cladiri istorice din Bucuresti, in vederea transformarii acesteia intr-o noua dezvoltare de lux a companiei.…

- „Potrivit raportului ASSMB, din cele 19 spitale, 12 sunt alocate și pentru coronavirus, iar din acestea vom avea 54 de locuri la Terapie Intensiva pana la sfarșitul saptamanii. O sa mai avem 28 de locuri la Terapie intermediara. In total, locurile pentru coronavirus sunt 712”, a declarat primarul general.Despre…

- In condițiile in care asistam la o creștere accelerata a numarului de infectari cu coronavirus, au inceput sa apara din nou restricțiile. In toata țara sunt deja aproape 100 de localitați cu o incidența de peste 3 la mie unde, teoretic, ar trebui impuse limitari. In 13 localitați din jurul Bucureștiului…