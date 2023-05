Stiri pe aceeasi tema

- Un preparat ce i-a impresionat pe chefi, o poveste de viața tulburatoare, ce a emoționat o țara intreaga. Anastasia a dovedit cata suferința se poate ascunde, de fapt, in spatele unui chip zambitor. Concurenta de la „Chefi la cuțite” a facut marturisiri dureroase. Și-a pierdut soțul chiar in anul in…

- Chefi la cuțite, 3 mai 2023. Emotii mari in editia de miercuri, cu numarul 18, a emisiunii Chefi la cutite de la Antena 1. Anastasia Donțu, o tanara vaduva, a venit cu o poveste demna de film. Tanara a vorbit deschis in fata juratilor despre momentele tragice prin care a trecut.

- Povestea de viața a Anastasiei, concurenta din aceasta seara, de la Chefi la cuțite, este una emoționanta și dureroasa. Tanara a povesitit ca și-a pierdut soțul in același an in care s-au casatorit și ca, la o luna dupa ce partenerul ei de viața a murit, ea a adus pe lume un copil pe care l-a crescut…

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite a inceput cu o concurenta cu totul speciala, care a avut o aparție de senzație. Irina Maria are doar 7 ani, insa a reușit sa iși cucereasca pe jurați cu personalitatea ei impresionanta și indrazneața, in ciuda varstei. Iata ce a gatit!

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite continua cu cea mai exotica apariție din competiție. Mar Yemeserach vine din Etiopia și s-a indragostit iremediabil de Romania. Concurenta ”le-a adus” juraților o bucata din cultura ei și a gatit un preparat tradițional.

- Gabriela Vilcea a venit cu un preparat special la Chefi la cuțite. Tanara spune ca viața i s-a schimbat de cand a mers pentru prima data in Israel, unde avea sa il cunoasca pe tatal fiicei sale, despre care spune ca este un barbat mai in varsta decat ea.

- Adriana Stanescu le-a povestit celor trei chefi dramele prin care a trecut. Dupa ce a plecat de acasa la 19 ani, ea a locuit pe strazile din Londra fiindca nu avea bani, alaturi de soțul ei. Dupa divorț, s-a intors la prima ei dragoste, sportul și a facut o cariera in domeniu.

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de viața cutremuratoare. Mariana Zinner a pierdut un copil in urma cu cațiva ani, iar acest moment a lasat-o cu multe goluri in suflet. Insa, a venit cu multa incredere in talentul și pasiunea ei pentru gatit.