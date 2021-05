Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a fost atacata din nou, in timpul unei pauze de publicitate, de aceeasi femeie care a mai incercat sa o raneasca, scrie dcnews.ro. Politia a fost chemata pentru a cerceta cele intamplate. Atacatoarea s a reintors si a spart geamurile de la intrarea in sediul emisiunii "Acces Direct".Declaratiile…

- Mirela Vaida a decis sa o confrunte fața in fața pe femeia care a ajutat-o pe agresoare sa patrunda in platoul “Acces Direct” la junmatatea lunii martie pentru a o ataca pe prezentatoare. Lamaia Stanescu, complicea agresoarei, s-a prezentat in ediția de marți seara a emisiunii “Acces Direct”, iar Mirela…

- Saptamana trecuta, in prime-time, Mirela Vaida avea sa traiasca o drama in direct. Informațiile din acest caz spun ca femeia, cu probleme psihice, ar fi fost ajutata. Agresoarea ar fi știut clar pe unde sa intre in platoul ”Acces Direct”. Momentul intrarii pe acea ușa separata a fost surprins și pe…

- Incidentul care a avut loc vineri dupa-amiaza, in platoul de la Acces Direct, a speriat o țara intreaga. Mirela Vaida a fost la un pas de tragedie, dupa ce a fost atacata in timpul emisiunii. Alaturi de indragita prezentatoare, prin momente grele au trecut și colegii ei. Iata ce a ales sa faca Cosmina…

- Dupa incidentul șocant la care a luat parte ieri, Cosmina Adam și-a deschis sufletul in fața fanilor și și-a impartașit gandurile pe rețelele de socializare. Asistenta de la ”Acces Direct”, noi declarații despre tentativa de omor a Mirelei Vaida, in direct.