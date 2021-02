Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in emisiunea "La cina", cu Ionela Nastase și Adi Hadean, sociologul Gelu Duminica a vorbit despre cum este sa fii rom in aceasta țara și care sunt mentalitațile cu care reprezentanții etnei lui se intalnesc zi de zi in Romania. De Ziua Dezrobirii Rromilor, Gelu Duminica a transmis un mesaj…

- Alan Wade (33 de ani) a fost condamnat la moarte in anul 2005 dupa jaful, rapirea și uciderea unui cuplu in varsta. O femeie care „crede in a doua șansa” s-a mutat din Franța in America pentru a deveni mama alaturi de acest barbat. Alan și Sigrid au impreuna un fiu. Barbatul i-a jefuit, rapit și ucis…

- Coregraful Mihai Petre a reprezentat Romania de multe ori in concursurile internaționale de dans. Dar pana la medalii și trofee a avut un drum lung, pe care, la inceput, nici macar el n-a crezut ca va merge. Mihai Petre a povestit despre inceputurile ca dansator profesionist in emisiunea “La cina”,…

- Medicul Alexandru Rafila a vorbit in emisiunea “La cina, cu Ionela Nastase și Adi Hadean” și despre “plicul” dat de pacienți in spitale. Intrebat daca domnia sa crede ca șpaga la doctor a disparut definitiv, doctorul Alexandru Rafila a spus: “Nu a disparut complet plicul, dar s-a redus foarte…

- Invitata in emisiunea La cina, cu Ionela Nastase și Adi Hadean, primarul Sectorului 1 i-a adus moderatoarei cartea “Am ales Romania. Povestea mea”, o carte pe care a scris-o inca dinainte de a deveni politician. Intrebata despre nenorocirea din viața ei: moartea a doi copii, Clotilde Armand a povestit…

- Rodica Mitran a avut parte de o poveste desprinsa din cele mai triste filme. Artista a ramas fara copil imediat dupa naștere și asta pentru ca iubitul, cu 20 de ani mai mare, l-a dus la orfelinat. Despre asta și multe alte momente cumplite, interpreta de muzica populara a vorbit, in exclusivitate, la…

- Paula Chirila este una dintre puținele persoane publice care vorbesc, cu sinceritate, despre problemele personale. Actrița a povestit in emisiunea “La cina, cu Ionela Nastase și Adi Hadean”, totul despre depresia ei, depresie care i-a umbrit viața, la un moment dat, și despre ședințele la psiholog.…

- CRBL s-a mutat din Romania in Spania in urma cu mai bine de trei luni, pentru o perioada nedeterminata. Deocamdata, toți membrii familiei au declarat ca le e bine peste hotare, iar sarbatorile de iarna i-au prins fericiți. Mai mult, și Moșul a gasit noua adresa, pentru a-i aduce cadoul fiicei lor, Alessia.…