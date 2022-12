Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator PSD Niculae Badalau, arestat preventiv de Curtea de Apel Bucuresti pentru dare de mita si trafic de influenta, a contestat aceasta decizie la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar cererea sa va fi judecata in data de 8 decembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Consiliera USR Aida Szilagyi din Timișoara a construit ilegal un bloc intr-o zona de case. Verdictul dat de Curtea de Apel Timișoara este definitiv in procesul deschis de vecinii familiei Szilagyi. Judecatorii Curții de Apel Timișoara au pronunțat luni, 29 noiembrie, sentința finala intr-un dosar in…

- Primaria Timisoara a redobandit dreptul de proprietate asupra terenului din spatele magazinului Bega, evaluat la peste 2 milioane de euro, dupa o decizie definitiva si irevocabila pronuntata, astazi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie.n In urma cu doi ani, Curtea de Apel Timisoara a decis ca parcarea…

- Curtea de Apel Timișoara a decis in aceasta saptamana ca demiterea consiliului de administrație de la Horticultura SA, societate in subordinea primariei, s-a facut ilegal. Intre timp, Primaria Timișoara anunța doar ca BMW-ul condus de fostul director a fost vandut, banii urmand sa fie folosiți pentru…

- Curtea de Apel Timisoara a respins, joi, contestatia medicului din Timișoara acuzat ca a luat de 6 ori mita intr-o saptamana. Astfel, ramane valabila decizia Tribunalului Timis de prelungire a starii de arest preventiv. „(...) respinge contestatia formulata de inculpatul Gaspar Marinica impotriva…

- In cadrul unui discurs ferm sustinut in plenul Parlamentului European, europarlamentarul Victor Negrescu s-a declarat pregatit sa apere dreptul romanilor de a face parte din spatiul Schengen, la Curtea de Justitie a UE, solicitand in acest sens sprijinul celorlalti eurodeputati, in cazul in care o decizie…

- Teoretic, Raul Ambrus a vrut sa ramana in PNL, incercand chiar sa conteste decizia excluderii sale si la Curtea de Arbitraj a Partidului Național Liberal. Nici acolo tanarul politician nu si-a gasit „pacea” decizia fiind ca el nu mai are ce sa caute in PNL. Dupa toate incercarile sale, el a venit si…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat miercuri, la o dezbatere in plenul Parlamentului European, ca este pregatit sa apere la Curtea de Justiție a UE dreptul romanilor de a face parte din spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…