Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Prelipceanu, realizatorul „Jurnalului de Seara” de la Digi24, va lipsi pentru o perioada de la pupitrul știrilor, pentru ca a suferit un accident in weekend și acum este in convalescența.

- Jurnalistul Cosmin Prelipceanu, de la postul de știri Digi 24, a fost implicat intr-un accident, la sfarșitul saptamanii trecute.”Da, am avut un accident in weekend, doctori buni au avut grija de mine, dar recuperarea continua”, a declarat Cosmin Prelipceanu la Digi 24.Jurnalistul a adaugat: ”Vor fi…

- Doi tineri, unul conducand un moped, iar celalalt aflat la volanul unei mașini, s-au ales cu dosare penale, dupa ce polițiștii au constatat ca circulau pe drumurile publice fara a deține permise de conducere.In primul caz polițiștii au fost sesizați miercuri dupa-amiaza ca in jurul orei 17.10 s-a ...

- Un pacient de 61 de ani a fost transportat din Cahul la Chișinau cu o ambulanta SMURD.El a fost adus la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Capitala, dupa ce ar fi suferit un accident vascular cerebral.

- Un barbat de 61 de ani a avut nevoie de intervenția SMURD, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Pacientul a fost adus in aceasta dupa-amiaza la Institutul Neurologie și Neurochirurgie din municipiul Chișinau.

- Robert, un roman plecat in Germania, a fost abandonat in fața unui spital, dupa ce pare a fi fost un accident de munca. Soția lui, care a ramas in țara, a facut apeluri disperate pentru a-și gasi soțul, internat drept persoana necunoscuta. Femeia crede acum ca la mijloc ar fi vorba despre o mușamalizare.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN1, langa Mahaceni: Doua persoane au suferit leziuni ușoare, in urma unei coliziuni, dupa ce unul dintre șoferi nu s-a asigurat corespunzator La data de 31 martie 2020, in jurul orei 22.30, un barbat de 73 de ani, din Turda, Județul Cluj, in timp conducea un autoturism…

- Ziarul Unirea UPDATE| ACCIDENT rutier MORTAL pe DJ 107 F, la Razboieni: 1 persoana a DECEDAT, dupa coliziunea a doua mașini ACCIDENT rutier pe DJ 107 F, la Razboieni: 2 persoane au suferit leziuni, dupa coliziunea a doua mașini Un accident a avut loc duminica seara, in jurul orei 18.20, pe DJ 107 F, …