- Antrenorului roman i s-a aratat cartonașul roșu, dar acest fapt a contat prea puțin in cele din urma, deoarece Kings au rezistat asigurandu-și al doilea titlu de Supercupa a Emiratelor Arabe Unite, in ceea ce a fost a treia apariție intr-o finala a acestei competiții.

- Victor Cornea si Franko Skugor au cucerit titlul in proba de dublu la Oeiras.Perechea roman-croata Victor Vlad Cornea/Franko Skugor a castigat titlul in proba de dublu a turneului de tenis challenger de la Oeiras (Portugalia), dotat cu premii totale de 145.000 de euro, dupa ce a castigat doua meciuri…

- Xavi a avut prima reactie dupa Barcelona – Real Madrid, scor 2-1, din etapa a 26-a din La Liga. Catalanii au facut un pas urias in lupta pentru titlu dupa ce si-au invins, in prelungiri, marea rivala. Franck Kessie a declansat nebunia pe Camp Nou, cu golul marcat in minutul 92. Din 2017, de la […] The…

- Al Sharjah, formația antrenata de Cosmin Olaroiu (53 de ani), a cucerit Supercupa in Emiratele Arabe Unite, dupa o victorie cu 1-0 in fața lui Al-Ain. Instalat la Al Sharjah in toamna anului 2021, Cosmin Olaroiu a ajuns deja la doua trofee cucerite și este in carți pentru al treilea. In campionat, formația…

- Șomuz Falticeni a disputat primul meci de pregatire al anului, sambata, impotriva colegei de serie Știința Miroslava. Partida disputata pe teren neutru, la Roman, s-a incheiat cu victoria echipei antrenate de Daniel Stoica, cu scorul de 2-0, prin golurile marcate de Bejenar și Merticariu. Formația ...