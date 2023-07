Cosmin Olăroiu a devenit cel mai puternic investitor pe piața imobiliarelor de lux Cosmin Olaroiu este nu doar un antrenor extrem de talentat, cu peste douazeci de trofee caștigate in cariera, inclusiv cele mai recente trei trofee obținute anul acesta la Sharjah, ci și un om de afaceri activ, implicat in investiții imobiliare semnificative. Prin intermediul companiei sale de construcții imobiliare, Olaroiu a finalizat cel mai luxos complex rezidențial din capitala, cunoscut sub numele de Kiseleff 16. Proiectul este amplasat intre Arcul de Triumf și Piața Victoriei și cuprinde doar 14 apartamente exclusiviste, potrivit Prosport. Acestea sunt practic cele mai scumpe apartamente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

