Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii de la DIICOT și polițiștii care au lucrat la investigația care vizeaza gruparea de contrabanda cu țigari la nivel internațional, cu sediul la Arad și coordonata de Cosmin Mladin, au reușit, in baza mandatelor de supraveghere tehnica, sa inregistreze mai multe discuții purtate de cei implicați,…

- Ancheta DIICOT in cazul gruparii din Arad, specializata in contrabanda cu țigari la nivel european, avandu-l ca lider pe Cosmin Mladin, a scos la iveala informații care ar putea avea legatura cu cazul asasinarii omului de afaceri Ioan Crișan, care a murit dupa ce Mercedes-ul sau a fost aruncat in aer…

- Procurorii DIICOT au retinut, miercuri, 23 de persoane in dosarul de contrabanda cu tigarete de la Arad, fiind instituite sechestre pe 622 de autoturisme, capete de tractor si semiremorci, 357 de suprafete de teren intravilane si extravilane, 50 de imobile (apartamente si case de locuit), dar si asupra…

- Sute de percheziții au loc, miercuri, dimineața in mai multe județe din țara la locuințele membrilor unei grupari specializata in contrabanda cu țigari, la sedii de firma, dar și la sediul Poliției de Frontiera Mehedinți. Printre persoanele vizate de acțiunea DIICOT și DGA se numara și eful Poliției…

- Legaturi intre un dosar de contrabanda din 2019, de la frontiera Nadlac, cand a fost depistat un automarfar cu 440.000 de pachete de țigari de contrabanda, și camionul cu țigari oprit la Mandruloc, in luna mai. Șoferii se cunosc, iar unul dintre ei l-a vizitat pe celalalt in arest.

- Procurorii DIICOT au cerut, fara succes insa, arestarea preventiva a doua persoane cercetate alaturi de alte 19, intr-un dosar de contrabanda si constituirea unui grup infractional. La sfarsitul lunii aprilie, Tribunalul Dolj a dispus arestarea la domiciliu a trei inculpati din acest dosar. Anchetatorii…

- Polițiștii de frontiera din Galați au depistat doi barbați, in parcarea amenajata pe Faleza Dunarii din Galați, in timp ce incercau sa descarce dintr-un autoturism și sa arunce in Dunare trei saci conținand 400 de plante de canabis. Joi, 30 aprilie, procurorii DIICOT Galați au reținut doua persoane…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus arestarea la domicilu a trei craioveni acuzati de procurorii DIICOT de contrabanda si constituirea unui grup infractional. Alti 16 inculpati din acest dosar au fost plasati sub control judiciar. Anchetatorii sustin ca inculpatii fac parte dintr-o grupare infracționala…