Cosmin Matei, dezamăgit după înfrângerea cu FCSB: „Trebuie să ne trezim” FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, in runda #25 din Superliga. Mijlocașul Cosmin Matei (32 de ani) suna adunarea dupa ce covasnenii au ajuns la 3 infranegri consecutive. FCSB a caștigat, cu emoții, și a refacut diferența de 9 puncte fața de Rapid, ocupanta locului secund. La flash-interviu, Cosmin Matei a declarat ca Sepsi trebuie sa ridice nivelul daca vrea sa mearga in play-off. Sepsi a ajuns la 3 infrangeri consecutive. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, in runda #25 din Superliga. Mijlocașul Adnan Aganovic crede ca valoarea individuala a gazdelor a facut diferența in acest meci. FCSB a caștigat, cu emoții, și a refacut diferența de 9 puncte fața de Rapid, ocupanta locului secund. La finalul meciului, Adnan Aganovic…

- Rapid a invins-o pe Oțelul, scor 2-1, in runda #24 din Superliga. Cristiano Bergodi s-a declarat mulțumit de lotul giuleștenilor. Golurile marcate de atacanții Albion Rrahmani '5 și Borisav Burmaz '45+5, care se afla la al 3-lea meci consecutiv in care marcheaza de la debut, au adus victoria giuleștenilor.…

- Marius Ștefanescu (25 de ani) a primit cel de-al șaptea cartonaș galben in actualul sezon de Superliga și nu va juca in meciul de etapa viitoare cu Universitatea Craiova Marius Ștefanescu este fara indoiala unul dintre cei mai buni jucatori pe care ii are Sepsi. Motorul echipei care a fost dorit de…

- Tibi Balan, fost fotbalist cu 200 meciuri in Liga 1 va comenta cele mai importante subiecte ale zilei la GSP Live, alaturi de reporterii Tibi Balan și Adrian Duța. Dinamo, Sepsi, U Cluj și Rapid au disputat ieri amicale in Antalya, Radu Dragușin pare ca s-a decis unde va juca incepand din aceasta iarna,…

- MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat ca FCSB a facut o oferta pentru Marius Ștefanescu, extrema de la Sepsi, in vara acestui an. FCSB a oferit atunci un milion de euro, dar Sepsi a refuzat. Motivul? Echipa din Sf. Gheorghe deține doar 50% din drepturile lui Ștefanescu…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anuntat brigada partidei UTA Arad – Universitatea Craiova, programata miercuri, de la ora 17.30, pe „Cluj Arena“. Astfel, confrutarea din Ardeal va fi arbitrata de Szabolcs Kovacs (Carei), ajutat de asistentii Ferencz Tunyogi (Zalau) si Adrian Vornicu (Iasi). Al…