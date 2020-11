Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera fierbinte la Dinamo, cu doar o zi inaintea restanței cu Astra Giurgiu din Liga 1. Exasperați de neplata salariilor, jucatorii lui Cosmin Contra ar fi boicotat antrenamentul din aceasta dimineața. Astazi, de la ora 11:00, fotbaliștii de la Dinamo ar fi trebuit sa efectueze, la Saftica, un prim…

- DINAMO. „Cainii" sunt infectați cu haos. Cosmin Contra e hulit de fanii de pe net, Cortacero e in țara promisiunilor neonorate, jucatorii sunt dezorientați, clubul traiește din mila sponsorilor care mai achita sume cat sa reziste cateva zile. Dinamo a strans 5 eșecuri consecutive, s-a obișnuit cu infrangerea.…

- Toți jucatorii lui Dinamo au fost testați negativ pentru Covid-19 și sunt apți pentru meciul cu Viitorul, de duminica, ora 21:00. Fotbaliștii lui Cosmin Contra au primit vești bune. Rezultatele testelor RT-PCR efectuate marți au sosit, toate fiind negative, au transmis sursele GSP. Jucatorii se pregatesc…

- Ioan Andone, fost campion cu Dinamo, a analizat probleme actuale de la formația alb-roșie și nu crede ca antrenorul Cosmin Contra trebuie sa plece. Fostul fundaș și antrenor al echipei roș-albe crede ca Dinamo are puterea sa treaca peste pasa mai proasta și sa devina o echipa puternica in Liga 1. „Ma…

- Pablo Cortacero s-a intors in week-end in Romania, iar Cosmin Contra le-a promis jucatorilor ca vor incasa astazi o parte din restanțele salariale. Dinamo - UTA Arad se joaca azi, de la 21:00. Partida va fi liveTEXT, VIDEO și foto pe GSP.ro și in direct pe Look Plus, Digi Sport 1 și TV Telekom Sport…

- Cu doua saptamani inaintea barajului pentru Euro cu Islanda (8 octombrie, Reykjavik, 21.45, PRO TV), selecționerul Mirel Radoi, 39 de ani, intarește ca e de nezdruncinat decizia de a parasi reprezentativa dupa campania CM 2022 și povestește turbulențele relației cu Gigi Becali din vremea mandatului…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Dinamo, Cosmin Contra, a declarat, miercuri, ca salariile jucatorilor vor fi achitate in cel mai scurt timp posibil, el precizand ca situatia nu este usoara la club deoarece sunt multe datorii care ies la iveala dupa preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre…

- Dinamo are probleme cu banii in continuare, așa cum GSP.ro a dezvaluit in ultimele zile. Cosmin Contra, antrenorul „cainilor”, a confirmat acest lucru. „Salariile jucatorilor vor fi platite, voi trebuie sa fiți liniștiți, jucatorii sunt liniștiți din acest punct de vedere, salariile vor fi achitate…