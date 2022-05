REȘIȚA – De mai mult timp, au demarat lucrarile de reabilitare a parcarii din zona Pieței de Sud din Reșița! Parcarea este practic gata insa, in prezent, oamenii Primariei Reșița „cosmetizeaza” carosabilul și trotuarele din zona strazilor Crișan și Bega. Trecatorii au putut vedea ca trotuarul Parcului Carașana, dinspre strada Bega, este in curs de pavare cu dale, iar pe strada se toarna asfalt nou. FOTO: IONEL IVAȘCU The post Cosmetizari pe Bega appeared first on Caon.ro .