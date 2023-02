Stiri pe aceeasi tema

Fotbalistul ghanez Christian Atsu, de la clubul turc Hatayspor, a fost gasit mort sub daramaturile cladirii sale din Hatay, in sudul Turciei, a anuntat, sambata, agentul sau citat de agentia privata turca DHA.

Cel putin 912 persoane au murit, iar alte peste 5.000 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 7,8 produs in centrul Turciei la primele ore ale zilei de luni, conform cifrelor anuntate de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters.

Peste 500 de oameni au murit in Turcia si Siria luni, intr-un cutremur de magnitudinea 7,8 care a avut loc in sudul Turciei, relateaza CNN.

Ministrul de interne al Turciei a rabufnit vineri impotriva ambasadorului SUA la Ankara, spunandu-i sa iși ia "mainile murdare de pe Turcia".

Turcia l-a convocat pe ambasadorul Suediei la Ankara, pentru a protesta fata de o inregistrare video postata online de o grupare kurda din Suedia, informeaza Rador.

Suedia este increzatoare ca Turcia ii va aproba cererea de aderare la alianța militara NATO, dar nu poate indeplini toate cerințele inaintate de administratia de la Ankara in schimbul sprijinului sau, a declarat duminica premierul suedez, scrie Reuters, conform Rador.

Autoritatea maritima a Turciei a declarat duminica ca patru tancuri petroliere, care transporta aproximativ 475.000 de tone de petrol, au furnizat scrisorile de asigurare necesare conform reglementarilor si vor traversa stramtoarea Bosfor pe 12 decembrie, transmite Reuters.

Finlanda ar lua in considerare acordarea de autorizatii de export de arme catre Turcia, de la caz la caz, a anuntat ministrul finlandez al apararii, joi, in timpul unei vizite la Ankara, intr-un efort de a obtine sprijinul Turciei pentru aderarea Finlandei si a Suediei la NATO, relateaza Reuters.