- Terenul viran de la iesirea din Buzau spre Maracineni va fi valorificat de proprietar prin constructia pe acel amplasament a unui supermarket, cu locuri de parcare si cai de acces cu doua benzi pe sens. Accesul catre complexul comercial se va face din giratoriul de la Orizont.

- Dupa ce a ratat meciul din prima etapa a noului sezon al Ligii a III-a din cauza focarului de Covid-19 descoperit la echipa, Foresta va debuta in campionat sambata, la ora 17.00, la Dorohoi, pe terenul celor de la Dante Botoșani.„In mod cert, cele doua saptamani petrecute in carantina au ...

- SCM Politehnica a obtinut trofeul turneului de pregatire de traditie de pe Bega. Elevii lui Attila Horvath s-au impus astazi in actul final in fata maghiarilor de la Veszprem U23, scor 32-26. In lupta pentru locul 3, „U” Cluj a trecut de CSM Resita. Ieri, alb-violetii au castigat clar duelul banatean…

- In perioada 9 – 13 august a.c., Poliția Romana, prin Direcția de Ordine Publica – Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, a desfașurat acțiuni, in județul Maramureș, pentru prevenirea și combaterea taierilor fara drept de arbori din fondul forestier național. Poliția Romana precizeaza ca…

- Politehnica a castigat azi duelul local cu Ripensia, concitadina din Liga 2, intr-un meci disputat pe terenul celei din urma, cu public! A fost 2-0 pentru alb-violetii in ceea ce a fost ultima verificare inainte de startul campionatului pentru ambele timisorene. Denis Radu si Ioan Mera au marcat golurile…

- FC Arges si Universitatea Cluj au ajuns la un acord pentru imprumutul fundasului Tudor Telcean, a anuntat, miercuri, gruparea din Pitesti, potrivit news.ro. Fundasul de 19 ani va evolua in Trivale un sezon sub forma de imprumut, cu optiune de transfer definiv. In schimbul lui Telcean, FC Arges…

- Federația Romana de Handbal a stabilit primele date ale viitorului sezon al Ligii Zimbrilor. Competiția se va derula intr-un format de 14 echipe și va incepe pe data de 29 august. In prima runda, CSU din Suceava ar trebui sa evolueze pe terenul nou-promovatei Szejke Odorheiu Secuiesc. Gruparea ...

