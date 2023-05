Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de presa al Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei anunța ca forțele ruse ar fi folosit in aceasta seara fosfor și muniții incendiare in Bahmut, incercand sa șterga orașul de pe fața pamantului.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) efectueaza cercetari care o vizeaza pe patroana unei agentii de turism din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, pentru ca a pus la dispozitia autoritatilor ruse autobuzele cu care au fost deportati peste 1.

- Mitropolitul Pavlo al Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC) a comparut sambata in fata unei instante din Kiev, sub acuzatia de apologie a invaziei ruse in Ucraina si de instigare la disensiuni religioase, informeaza Reuters. Sedinta de judecata s-a incheiat printr-o amanare pentru luni, dupa ce ierarhul…

- Adjunctul Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Vadim Skibitski, a declarat miercuri intr-un interviu pentru RBC-Ucraina ca Federația Rusa iși va reorienta țintele bombardamentelor spre zonele de logistica și facilitați militare ucrainene.Rusia intenționeaza…

- Decizia Rusiei de a face din Melitopol capitala „temporara” a administrației ocupației ilegale din regiunea Zaporizhzhia din Ucraina poate indica faptul ca forțele ruse sunt foarte puțin probabil capabile sa puna mana pe obiectivele majore planificate, inclusiv orașul Zaporizhzhia, in viitorul apropiat,…

- Ucraina nu poate fi salvata in condițiile date și mai rau, organizațiile internaționale nu au reușit sa ajute aceasta țarp. Am intalnit-o și noi pe Iulia Timoșenko la un eveniment din Capitala, care nu pare convinsa ca Rusia și daca va inceta razboiul nu va reveni. Ucraina este mai mult ca oricand intr-o…

- O patrula a Politiei de frontiera din Republica Moldova a descoperit joi, in zona sectorului de frontiera Larga (raionul Briceni/nord), resturile unei rachete, dupa ce in noaptea de miercuri spre joi Rusia a lansat un nou val de atacuri cu rachete impotriva Ucrainei, relateaza media de peste Prut. Autoritatile…