La 7 ani de la un accident rutier produs la Sarca, victimele acestuia au ajuns la un pas de obtinerea despagubirilor impuse de judecatori. Sentinta, care ar putea fi data cel mai devreme spre sfarsitul acestui an, ar putea fi insa tardiva. Asiguratorul soferului vinovat a dat intre timp faliment. In dimineata zilei de 13 octombrie 2015, soferul unui Mercedes Benz care se deplasa spre Targu Frumos a pierdut controlul volanului in curba deosebit de periculoasa la dreapta de la Sarca si a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune un un Peugeot 207 care venea din sens contrar. Ambii soferi…