Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, este acuzat ca si-ar fi renovat apartamentul din „Downing Street 11” cu bani din donatii secrete. Ar fi vorba de 200.000 de lire sterline. Prin urmare, opozitia laburista a cerut declansarea unei anchete asupra modului in care guvernul premierului conservator a cheltuit banii contribuabililor britanici. Vineri, un ministru al guvernului […] The post Coruptie si delapidare la cel mai inalt nivel? Incredibil! Boris Johnson, acuzat ca s-a "infruptat" cu 200.000 de lire, bani din donatii! first appeared on Ziarul National .