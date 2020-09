Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai ciudata extragere loto din Mexic a avut loc ieri. 100 de oameni – sau spitale – care au cumparat biletele norocoase vor caștiga cate un milion de dolari. Dar planul inițal a fost altul: premiul trebuia sa fie avionul prezidențial de care șeful statului a incercat in zadar sa scape, relateaza…

- FOCAR IN FAMILIE… In comuna Pogana, oamenii au intrat in alerta, dupa ce o intreaga familie, din Cultul crestinilor de ziua a 7-a (adventist), a fost confirmata ca fiind infectata cu noul coronavirus. Au ajuns initial la spital 9 persoane din familie, iar apoi, in urma testarilor, inca opt. Grav este…

- Pandemia cauzata de noul coronavirus a ucis peste 900.000 de persoane in intreaga lume de cind au aparut primele cazuri in China, in decembrie, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale. In total, au fost inregistrate 900.052 de decese la nivel mondial din 27.711.866 de cazuri declarate.…

- Grupul farmaceutic elvetian Roche va lansa pe piața, la sfarsitul lunii septembrie, un test de depistare a noului coronavirus, care va da rezultatele in doar 15 minute. Acest test pentru antigenele SARS-CoV-2, virus la originea pandemiei de COVID-19 care a ucis peste 851.000 de oameni in intreaga lume…

- Adam Kwiatkowski, consilier al presedintelui polonez Andrzej Duda, a anuntat vineri ca este infectat cu noul coronavirus, el fiind testat pozitiv dupa ce a revenit dintr-o vacanta, informeaza site-ul de stiri thenews.pl. Anuntul a fost facut de Kwiatkowski intr-o postare pe Twitter.…

- Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș organizeaza, intre 13 și 20 august 2020, Atelierele de lectura „O FILA DE POVESTE”. Manifestarea se deruleaza in cadrul unui program dedicat unei alt fel de sarbatori a orașului: o sarbatoare cu masca, sub semnul precauției. Insa respectarea regulilor nu exclude…

- Coronavirus a mai facut o victima in randul angajaților medicali. Este vorba despre medicul terapeut Mihail Preotesa. Acesta activa calitate de șef al Sectiei de terapie generala a Spitalului Raional Anenii Noi. Anunțul a fost facut de catre Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu"…

- Noua conducere a Unifarm SA, reprezentata de Cornel Ionut Ionescu, anunta ca toate contractele incheiate pe timp de pandemie de catre companie sunt „acte juridice de o complexitate si importanta deosebita” si, ca atare, le-a incadrat sub „secretul comercial”, refuzand sa le dea publicitatii, noteaza…