- VIDEO: Biserica Sfanta Ecaterina din municipiul Botoșani, slujba de Rusalii Zeci de botoșaneni au fost prezenți astazi la Biserica Sfanta Ecaterina din municipiul Botoșani la sarbatoarea Rusaliilor, cunoscuta și sub denumirea de Duminica Cincizecimii sau a Pogorarii Sfantului Duh. Imediat dupa Sfanta…

- Tanarul care a condus beat crița și fara permis, in municipiul Botoșani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile Instanța de judecata și-a insușit propunerea organelor judiciare și a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile, pe numele unui tanar de 27 de ani, din județul Ilfov, banuit de comiterea…

- La Targoviște a avut loc ceremonial militar și religios, prilejuit de sarbatorirea Zilei Independenței Naționale a Romaniei, evenimentul a fost organizat la sediul Batalionului 114 Tancuri „Petru Cercel” (Teiș), Garnizoana Targoviște, in parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Dambovița. Subprefectul…

- Folclorul romanesc a avut de-a lungul timpului mari voci care au ramas pana in ziua de azi in conștiința romanilor. Printre aceste mari voci se regasește și cea a regretatei Maria Latarețu, una din artistele cu o voce inegabaliba. Cat despre ultimele clipe ale Mariei Lataretu in viata,

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei Sfantul Ilie Iorest Sfantul Ierarh Iorest s-a nascut in Transilvania, din parinti ortodocsi, primind la botez numele de Ilie. A invatat carte la Manastirea Putna, unde a deprins si mestesugul…