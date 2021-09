Stiri pe aceeasi tema

- Sursa foto: https://pixabay.com/ro/photos/nunt%c4%83-c%c4%83s%c4%83torie-so%c8%9b-so%c8%9bie-mireas%c4%83-2595862/ Piesa de baza in ținuta miresei este buchetul de flori. Pe langa multitudinea buchetelor care exista, acest buchet este mai special, pentru ca este atent realizat de fiecare data și transmite…

- Cantaretul canadian Drake a confirmat lansarea albumului „Certified Lover Boy”, dupa mai multe luni de zvonuri si amanari, potrivit news.ro. Intr-un mesaj publicat luni pe Instagram, Drake a anuntat ca cel de-al saselea album al lui va putea fi ascultat incepand din 3 septembrie. Acest…

- August este o luna speciala pentru Alex Mica pentru ca implinește 30 de ani iar solistul pregatește mai multe surprize muzicale. Prima dintre acestea se numește “Me Kudja” și este una dintre piesele care te vor face imediat sa te ridici și sa dansezi. Iar melodia facuta chiar de solist și te va cuceri…

- The Weeknd lanseaza single-ul foarte așteptat „Take My Breath”, prima piesa de pe viitorul sau album, așa cum a fost anunțat in interviul copertii GQ, saptamana aceasta. Piesa exemplifica abilitatea lui The Weeknd de a-și evolua, in mod constant, sunetul și priceperea de a povesti prin muzica sa. Lansarea…

- Formatia rock americana Guns N' Roses a lansat vineri o noua melodie, intitulata ''Absurd'', prima inregistrare de studio dupa reformarea trupei, relateaza loudersound.com, arata Agerpres. Lansarea acestui single vine la cateva zile dupa ce membrii trupei Guns N' Roses au interpretat piesa…

- Cea mai noua trupa de trap din industria muzicala romaneasca se numește Ghetto Gang și vine direct din Ferentari ca sa cucereasca topurile. Cei trei baieți au fost descoperiți de Connect-R și impreuna au lansat noua piesa “3 Ciori” impreuna cu Sprint Music și Rappin’On Production. Aceasta se numetse…

- Imagine Dragons, trupa premiaa cu multiple discuri de platina dar si trofee Grammy, dezvaluie noul lor single „Wrecked”. In plus, formatia a anunțat sosirea viitorului lor album de studio, Mercury-Act 1, care va aparea pe 3 septembrie 2021. Imagine Dragons a facut echipa cu producatorul Rick Rubin pentru…

- Toate vanzarile albumului vor merge catre organizatii caritabile. Metallica marcheaza cea de-a 30-a aniversare a celui de-al cincilea album intitulat – The Metallica Blacklist – cu doua lansari de referința: piesele “Nothing Else Matters” (varianta realizata de catre Miley Cyrus, alaturi de WATT, Elton…