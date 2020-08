Stiri pe aceeasi tema

- GAFA IMPARDONABILA LA SAJ VASLUI IRESPONSABILI… Corpul de Control al Ministerului Sanatatii si-a incheiat, ieri, misiunea in judetul Vaslui. A fost verificata activitatea de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dar si de la Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui.…

- Corpul de Control al Prefectului, format pana de curand din doua persoane, a ramas fara membri. Stefan Burcheci a fost suspendat din functie acum cateva zile dupa ce DNA a inceput urmarirea penala impotriva lui, fiind implicat in tranzactii dubioase...

- Corpul de Control al ministrului Sanatații, ancheta de proportii la „Matei Balș”. Demersul vine dupa ce șefii Societații Romane de Terapie Intensiva au lansat acuzații grave la adresa conducerii Institutului. Pacienți care nu ar fi fost tratați, cu toate ca ar fi avut nevoie, dar si faptul ca șeful…

- Situația devine ingrijoratoare la Spitalul Clinic de Urgența Sf. Apostol Andrei, din Galați, dupa ce alte 10 cadre medicale au aflat, in ultimele 24 de ore, ca sunt infectate cu noul coronavirus. Numarul total se apropie de 100. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Galati, in total, in interiorul unitatii…

- Situație din ce in ce mai critica la Spitalul Județean de Urgența "Sf. Apostol Andrei" Galați, acolo unde, in prezent, sunt infectate cu coronavirus 107 persoane - 83 de angajați și 24 de pacienți. Tocmai de aceea, minsitrul Sanatații, Nelu Tataru, a efectuat o vizita in unitatea medicala, unde a constatat…

- Un singur epidemiolog la o unitate sanitara cu peste 1200 de paturi la Galați, trei focare in 3 sectii importante, 107 oameni - personal medical si pacienti - infectati - Este situația pe care a gasit-o la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati ministrul Nelu Tataru.Dupa ce a vazut unitatea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns luni criticilor venite din partea lui Nicușor Dan, dupa ce un autobuz a ars duminica in centrul Capitalei.„Din pacate, a inceput campania electorala desi nu stim data alegrilor. E firesc ca fiecare sa-si expuna programul, nefiresti sunt neadevarurile.…

- Guvernul a inceput inventarierea celor trei mari companii strategice ale statului, Hidroelectrica, Transelectrica și CN Aeroporturi București, doua dintre acestea facand parte din planul liberal de listare la bursa. Inventarierea va fi facuta de Corpul de Control al premierului, care va verifica contractele…