- Corpul de control al ministrului Afacerilor Interne a transmis, vineri, in urma unei verificari privind modul de interventie a jandarmilor la un restaurant din Timisoara, raportul catre seful Jandarmeriei Romane pentru a dispune masuri legale fata de cei patru jandarmi, in raport cu deficientele constatate.

- Metrorex anunța ca demolarea spatiilor comerciale la metrou va continua in noaptea de vineri spre sambata. Lucrarile se vor desfașura dupa inchiderea circulației in/din stația Pipera. Joi seara, accesul a fost restrictionat la statia de metrou Pipera, pentru evacuarea si demolarea spatiilor…

- Ca urmare a informațiilor și a imaginilor aparute in spațiul public referitoare la evenimentul produs la data de 20.03.2021 la restaurantul unui hotel din municipiul Timișoara, ce a implicat cadre militare ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș (IJJ Timiș) si reprezentanti ai Institutiei…

- Corpul de control al prim-ministrului a sesizat Ministerul Public in legatura cu accesarea Registrului Electronic National de Vaccinari de catre consilieri onorifici ai Ministerului Sanatatii. Citește și: Corpul de Control al ministrului Lucian Bode a DESCOPERIT GRAVE nereguli la descinderea…

- Corpul de Control al ministrului Lucian Bode a finalizat ancheta de la descinderea facuta de o consiliera locala de la USR Timiș. Ana Munteanu a descins la restaurantul unui hotel din oraș, dupa ce a primit informații ca acolo erau serviți clienți din Timișoara, care nu erau cazați, deși in oraș…

- Raportul intocmit de Corpul de Control al Prefectului judetului Gorj la Serviciul Judetean de Ambulanta Gorj a scos la iveala o serie de deficiente grave la ambulanta cu care a fost transportat Adrian Dobrin, fostul sef din Directia de Sanatate Public (DSP) Gorj, astfel incat a fost sesizata Politia…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, marti seara, ca in cursul zilei a emis un ordin prin care a trecut mai multe directii, printre care Corpul de Control al ministrului, Directia de Audit, DGA, Directia de Comunicare, in subordinea sa directa. "Astazi am luat o decizie si anume…

