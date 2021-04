Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in momentul in care se lanseaza etapa pentru populația generala, categoria cel mai greu de convins sa se imunizeze, șeful guvernului de la București continua sa demonizeze oamenii care gandesc și se vor altceva decat autoritațile. Florin Cițu i-a asimilat cu ”teroriștii” pe cei care fac campanii…

- Raportul Corpului de Control dupa incendiul de la Institutul "Matei Balș" Premierul Florin Cîtu a spus miercuri, în cadrul unei conferinte de presa, ca va exista o sesizare la DNA în baza concluziilor formulate de catre Corpul de control în legatura cu incendiul de la Institutul…

- Intrebat de jurnaliști daca este mulțumit de activitatea ministrului Sanatații, premierul Florin Cițu a spus ca „evaluarea se face la jumatatea anului”, dar a precizat ca așteapta rezultatele Corpului de control al sau, care „s-ar putea sa vina astazi”, dupa care va prezenta concluzii.In contextul scandalului…

- Valeriu Gheorghita a fost intrebat, astazi, in conferința de presa susținuta la sediul Guvernului, daca i-a facut premierului o plangere cu privire la publicarea de catre Ministerul Sanatatii a datelor referitoare la vccinare si a raspuns: ”Eu nu am facut plangere, am facut o informare premierului,…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre activitatea Corpului de Control al Guvernului, dar și despre cazurile din ultima perioada care au oripilat opinia publica, ultimul dintre acestea fiind luarea de ostatici și dublul omor de la Onești. "Nu poți avea un raport bun…

- COMITETUL NATIONAL DE COORDONARE A ACTIVITATILOR PRIVIND VACCINAREA IMPOTRIVA COVID-19 PRECIZARE DE PRESA Avand in vedere intarzierea sosirii dozelor de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, asteptate in cursul acestei dimineti pe aeroporturile din Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara, Comitetul National…

- In istoria recenta a județului Neamț au existat destule momente in care acesta a intrat in atenția intregii țari prin scandaluri cu implicații pana la varful statului. Dintre ele, unul a atras in dezbatere aproape toata clasa politica, cu excepția președintelui, pentru ca aproape toți stalpii statului…