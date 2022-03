Corp de control: Teatrele bucureștene Nottara și Excelsior, în „atenția” lui Nicușor Dan Primarul Nicușor Dan a anunțat zilele trecute pe pagina sa de Facebook ca a trimis Corpul de Control la Teatrul Nottara din București, una dintre instituțiile de cultura finanțate din banii publici ai bucureștenilor. “La sesizarea unui grup de 15 angajați (printre care și actori), am trimis Corpul de Control la Teatrul Nottara. Managementul in instituțiile subordonate primariei trebuie sa fie unul corect și urmeaza sa vedem care e situația in cazul Teatrului Nottara.”, a transmis Nicușor Dan. Teatrul Nottara a avut pe 2021 un buget de aproximativ 18 milioane de lei, peste Teatrul Bulandra (15… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

