Stiri pe aceeasi tema

- Certificatele digitale verzi, asa numitee „pasapoarte Covid”, care vor facilita libera circulatie in Uniunea Europeana (UE), pe timpul pandemiei de COVID-19, vor fi implementate in Romania cu suportul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS). Termenul vehiculat, la nivel european, pentru implementarea…

- Certificatele digitale verzi care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana (UE), pe timpul pandemiei de COVID-19, vor fi implementate in Romania cu suportul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). Soluția tehnica dezvoltata de instituția noastra va fi interconectata cu cele implementate…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va ajuta la implemenatrea certificatelor digitale, așa-numitele „pașapoarte Covid-19”, care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana pe timpul pandemiei de coronavirus. Ce date vor conține.

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunta ca termenul vehiculat, la nivel european, pentru implementarea certificatelor verzi de calatorie este inceputul lunii iulie, iar in luna mai are loc testarea de interconectare, Romania fiind programata in 21 mai. „STS a transmis, in data de 6 mai…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a anuntat intr-un comunicat de presa ca vor incepe testele de interconectare a sistemelor privind „certificatele verzi” si a explicat modul in care vor fi implementate certificatele digitale pentru calatoriile in interiorul Uniunii Europene. Pasaportul verde Covid-19,…

- Certificatele digitale verzi care vor facilita libera circulatie in Uniunea Europeana (UE), pe timpul pandemiei de COVID-19, vor fi implementate in Romania cu suportul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS). Termenul vehiculat, la nivel european, pentru implementarea acestora este inceputul…

- ​Certificatele digitale verzi (așa numitul pașaport COVID-19) care vor facilita libera circulație în Uniunea Europeana (UE), pe timpul pandemiei de COVID-19, vor fi implementate în România cu suportul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), a anunțat marți instituția. Soluția…

- Certificatele digitale verzi care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana (UE), pe timpul pandemiei de COVID-19, vor fi implementate in Romania cu suportul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). Soluția tehnica dezvoltata de instituția noastra va fi interconectata cu cele implementate…