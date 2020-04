Ungaria a primit miercuri un avion si doua tiruri incarcate cu 3 milioane de masti faciale, 2 milioane de manusi si 164 de ventilatoare, toate provenite din China, a anuntat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de MTI.



Echipamentele vor fi distribuite spitalelor, clinicilor si altor institutii de ingrijire a sanatatii, in cadrul eforturilor de a pregati tara pentru masurile pe termen lung vizand gestionarea epidemiei cu noul coronavirus, a precizat Szijjarto.



El a mentionat ca livrarile vor continua in fiecare zi din saptamana in curs.



Marti, primarul…