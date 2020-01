Coronavirusul transformă populaţia în zombie. Imagini apocaliptice de pe străzile din China, oamenii cad din picioare VIDEO Cel mai recent, Jingzhou, o localitate riverana fluviului Yangtse, a impus o interdictie de a se parasi orasul cu trenul, vaporul sau autocarul. Localitatea, care numara peste 6 milioane de locuitori, este a noua vizata de o asemenea masura in regiunea Wuhan, metropola aflata in centrul epidemiei. Imaginile surprinse in interiorul acestui "cerc" impus de autoritatile chineze pentru a limita raspandirea virusului sunt de-a dreptul dramatice. Astfel, se pot vedea oameni prabusiti efectiv pe strada din cauza coronavirusului, ei fiind tratati chiar pe caldaram de medici imbracati din cap… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

