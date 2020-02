Coronavirusul s-a extins pe trei continente: 5.000 de miliarde de dolari au disparut de pe burse Mai multe state de pe trei continente au raportat vineri descoperirea primelor cazuri de infectie cu coronavirus, pe masura ce lumea se pregateste pentru o pandemie iar investitorii renunta la actiuni in asteptarea unei recesiuni globale, transmite Reuters.



Panica provocata de coronavirus a generat prabusirea pietelor bursiere, care au inregistrat cea mai proasta saptamana de dupa criza financiara globala din 2008, ceea ce duce pierderile burselor la 5.000 de miliarde de dolari.



Sperantele ca epidemia, care a inceput in China la finele anului trecut, se va termina in cateva

Sursa articol si foto: business24.ro

