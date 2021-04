Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a criticat și lipsa de acces a anchetastorilor la datele chinezilor. Așa cum era de așteptat, raportul OMS despre originile Covid-19 nu face lumina asupra sursei acestei pandemii care a ucis cel puțin 2,79 de persoane in…

- Experții OMS s-au deplasat in China in perioada 14 ianuarie - 9 februarie, țara in care au aparut primele cazuri de boala, in decembrie 2019. Inaintea misiunii, experții spuneau ca ipoteza unei scurgeri de laborator este cea mai putin probabila.”Ancheta necesita o cercetare mai aprofundata, probabil…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus cere o noua ancheta, a unor experti specializati, cu privire la ipoteza unei „scapari” a coronavirusului SARS-CoV-2, care care a cauzat pandemia de COVID-19, dintr-un laborator din China si critica lipsa uni acces…

- Coronavirusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, s-a transmis la oameni de la un animal, iar raspandirea sa a inceput cu cel mult o luna sau doua inainte de a fi descoperit, in decembrie 2019, arata un proiect de raport al Organizației Mondiale a Sanatații citat de CNN,

- Fostul șef al principalei agenții federale de sanatate publica din Statele Unite crede despre coronavirus ca a ieșit dintr-un laborator din Wuhan, leaganul pandemiei, a spus el intr-un interviu difuzat vineri, potrivit AFP. „Daca ar fi sa speculez, acest virus a inceput sa se raspindeasca in jurul lunii…

- Seful echipei de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care desfasoara o ancheta in orasul Wuhan din China asupra originii pandemiei de Sars-CoV-2 a parut sa excluda joi, intr-un interviu pentru agentia France Presse, ipoteza unei scapari dintr-un laborator, despre care a spus ca ar fi…

- O echipa din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) este in cele din urma asteptata in China pentru a ancheta originea pandemiei, la mai bine de un an de la aparitia noului coronavirus, relateaza marti AFP. Vizita celor zece experti ai OMS reprezinta un subiect extrem de sensibil pentru regimul…