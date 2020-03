Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul poate supraviețui pe un telefon timp de noua zile, daca aparatul nu este curațat zilnic, anunța un specialist australian. Profesorul Nigel McMillan de la Universitatea Griffith din Australia, specialist in boli infecțioase, spune ca pentru igienizarea telefonului poate fi folosit dezinfectant…

- In fata pericolului iminent, oamenii reacționeaza in trei feluri distincte: cei mai mulți se blocheaza, ingheața intr-un fel de paralizie neuronala, alții fug fara nici o ținta, iar unii, foarte putini, se lupta, gasesc soluții, devenind eroii calauzitori ai celorlalți! Coronavirusul ne obliga sa gasim…

- Coronavirusul continua sa faca victime și in țara noastra. Oamenii nu au ramas deloc indiferenți in fața acestei situații, fiind din ce in ce mai panicați. Nicoleta Nuca a vorbit public despre acest subiect și a adresat un mesaj dur pe Internet!

- Coronavirusul continua sa provoace panica printre oameni. Și in randul vedetelor autohtone, virusul ucigaș din China a fost tratat cu multa seriozitate. Printre acestea se numara și Lili Sandu, care le-a transmis un mesaj puternic admiratorilor.

- Pandemia de coronavirus a intrerupt Liga 1. Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a oferit mai multe scenarii pentru continuarea competiției, inclusiv o schimbare a formatului. „Am putea avea și o situație nereglementata de regulament prin care sa stabilim echipele calificate in cupele europene…

- Dat fiind contextul epidemiologic generat de raspandirea virusului COVID-19 inclusiv pe teritoriul Romaniei, precum si in considerarea masurilor de preventie adoptate la nivelul sistemului penitenciar, PENITENCIARUL GIURGIU informeaza: Persoanelor vizitatoare (apartinatori ai persoanelor private de…

- Teama fata de virusul Coronavirus s-a infiltrat adanc si in Romania, unde oamenii au golit de masti chirurgicale rafturile farmaciilor . Acestea se gasesc insa din abundenta pe magazinele online, dar sunt la suprapret. Romanii au inceput sa se reorienteze si sa cumpere masti chirurgicale din magazinele…

- Samsung Electronics va avea de caștigat de pe urma problemelor pe care epidemia cu noul coronavirus le cauzeaza rivalilor sai Apple și Huawei, scrie Hotnews. Sud-coreenii recunosc faptul ca sunt norocoși, in condițiile in care toți competitorii sai au grave probleme de producție. Jumatate din telefoanele…