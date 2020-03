Stiri pe aceeasi tema

- Urme ale coronavirusului au fost detectate in cabinele vasului de croaziera Diamond Princess, la 17 zile de la plecarea pasagerilor. ”Virusul rezista pentru mult timp pe suprafețele dure. Este inca un motiv de ingrijorare, ca sa nu fie redeschise prea repede afaceri de genul barurilor, restaurantelor…

- Noul coronavirus poate trai pe suprafețe din plastic și oțel inoxidabil pana la trei zile și poate ramane in aer timp de trei ore, spun cercetatorii intr-un studiu publicat in New England Journal of Medicine. Autorii acestui studiu finanțat de guvernul Statelor Unite au constatat ca virusul responsabil…

- Autoritațile germane anunța ca pandemia de Covid-19 ar putea dura 2 ani, va îmbolnavi 70% din populația lumii, care se va vindeca însa și va capata imunitate. Riscul reprezentat de epidemia de coronavirus în Germania a fost ridicat de la nivel ”moderat”…

- Grupul tarilor puternic industrializate (G7) urmareste atent efectele epidemiei Covid-19 si va aplica masurile politice necesare limitarii riscurilor si mentinerii cresterii economice sustenabile, anunta Departamentul american al Trezoreriei dupa o reuniune a organizatiei, potrivit Mediafax."Ministrii…

- Coronavirus 2020. Autoritatile din Statele Unite ale Americii incearca sa inteleaga cum un cetatean s-a infectat cu virusul Covid-19, desi nu a calatorit in zone afectate si nici n-a intrat in contact cu o alta persoana contaminata.

- In ziua in care numarul de cazuri noi de infecție din restul lumii l-a depașit pe cel din China, locul unde a izbucnit epidemia de coronaviroza, iar in Romania a fost confirmat primul caz de imbolnavire, SUA anunța ca a inceput testarea pe oameni a medicamentului pentru coronavirus, scrie CNN.Peste…

- Autoritatile din Canada au avertizat cetatenii ca exista riscul extinderii epidemiei virusului gripal provenit din China si chiar cel al aparitiei unei pandemii, informeaza site-ul OttawaCitizen.com.Canada ar putea sa nu mai poata limita raspandirea virusului Covid-19, a avertizat marti dr.…

- Noua boala provocata de coronavirus, Covid-19, ar putea exista mult timp, la fel ca si gripa, a atras atentia un specialist chinez in afectiuni respiratorii, citat joi de agentia Xinhua. In 2003, Sindromul Respirator Acut Sever (SARS in engleza) a disparut la fel de repede cum a aparut. In ceea ce priveste…