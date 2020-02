Stiri pe aceeasi tema

- Un britanic care a contractat coronavirusul intr-o calatorie de afaceri in Asia a infectat cel putin 11 persoane, din trei tari, cu virusul, transmite publicatia The Guardian . Britanicul a contractat coronavirusul in Singapore Barbatul, care are in jur de 50 de ani, a participat la o conferinta de…

- Inca 89 de persoane au murit sambata in China din cauza infectarii cu coronavirus, bilantul deceselor ajungand astfel la 813. Numarul cazurilor confirmate a crescut la cel putin 27.100 in provincia Hubei, iar la nivel global numarul este de peste 37.000 de imbolnaviri. Bilantul celor…

- Bilanțul total al deceselor provocate de coronavirusul din Wuhan a ajuns la cel puțin 813, dupa ce oficialii din provincia Hubei au anunțat ca inca 81 de oameni au murit in ultimele 24 de ore, relateaza CNN . Acestora li se adauga inca opt morți inregistrați in celelalte provincii. Numarul deceselor…

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns vineri la 636, cu 73 mai multe decat la raportarea de joi, iar numarul cazurilor din China a urcat cu 3.143, pana la 31.161, transmite Reuters. Aproape 320 de cazuri au fost raportate in 27 de alte țari și regiuni din afara Chinei continentale,…

- Medicul si-a alertat colegii de facultate carora le-a trimis un mesaj prin intermediul aplicatiei de mesagerie WeChat, extrem de populara in China. Barbatul a marturisit ca a avut acces la rezultatul unui test si a aflat ca boala de care sufera cei sapte pacienti era cauzata de un coronavirus, o …

- Virusul ucigaș din China continua sa faca ravagii, insa autoritațile au situația sub control. Primii pacienți infectați cu coronavirus au fost internat in spitalul construit in doar zece zile in Wuhan, iar pe internet au aparut primele imagini din interior.

- China se izoleaza tot mai mult pentru a frana epidemia de coronavirus. La sute de kilometri distanta de Wuhan, cetatenii ridica ziduri pentru a evita contaminarea. Ultimele cifre oficiale arata ca 132 de oameni au murit si sase mii sunt infectati. Numarul contaminarilor l-a depasit deja pe cel al epidemiei…

- Autoritatile chineze au inceput deja sa construiasca un spital de campanie destinat pacientilor infectati cu noul coronavirus, care ar trebui sa fie gata pe 3 februarie, noteaza Xinhuanet. Wuhan urmeaza astfel modelul folosit deja de capitala Beijing in timpul epidemiei de SARS. Autoritatile din Beijing…